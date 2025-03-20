货币 / NRXS
NRXS: Neuraxis Inc
2.43 USD 0.06 (2.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRXS汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点2.33和高点2.43进行交易。
关注Neuraxis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NRXS新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Neuraxis enters $3.3 million at-the-market equity offering agreement
- NeurAxis Stock Down Following Q2 Earnings Despite Revenue Growth
- Itaúsa 1H25 presentation: Record results and 10% net income growth amid portfolio strength
- Craig-Hallum initiates NeurAxis stock with buy rating on pediatric device
- Neuraxis settles lawsuit with $750,000 agreement
- NRXS stock touches 52-week high of $5.67 amid market fluctuations
- NeurAxis, Inc. (NRXS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.33 2.43
年范围
1.33 6.20
- 前一天收盘价
- 2.37
- 开盘价
- 2.37
- 卖价
- 2.43
- 买价
- 2.73
- 最低价
- 2.33
- 最高价
- 2.43
- 交易量
- 51
- 日变化
- 2.53%
- 月变化
- -0.82%
- 6个月变化
- 17.96%
- 年变化
- -19.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值