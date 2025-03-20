Valute / NRXS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NRXS: Neuraxis Inc
2.57 USD 0.04 (1.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRXS ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.45 e ad un massimo di 2.63.
Segui le dinamiche di Neuraxis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRXS News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Neuraxis enters $3.3 million at-the-market equity offering agreement
- NeurAxis Stock Down Following Q2 Earnings Despite Revenue Growth
- Itaúsa 1H25 presentation: Record results and 10% net income growth amid portfolio strength
- Craig-Hallum initiates NeurAxis stock with buy rating on pediatric device
- Neuraxis settles lawsuit with $750,000 agreement
- NRXS stock touches 52-week high of $5.67 amid market fluctuations
- NeurAxis, Inc. (NRXS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.45 2.63
Intervallo Annuale
1.33 6.20
- Chiusura Precedente
- 2.61
- Apertura
- 2.60
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Minimo
- 2.45
- Massimo
- 2.63
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- -1.53%
- Variazione Mensile
- 4.90%
- Variazione Semestrale
- 24.76%
- Variazione Annuale
- -14.62%
21 settembre, domenica