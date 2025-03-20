QuotazioniSezioni
NRXS: Neuraxis Inc

2.57 USD 0.04 (1.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRXS ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.45 e ad un massimo di 2.63.

Segui le dinamiche di Neuraxis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.45 2.63
Intervallo Annuale
1.33 6.20
Chiusura Precedente
2.61
Apertura
2.60
Bid
2.57
Ask
2.87
Minimo
2.45
Massimo
2.63
Volume
107
Variazione giornaliera
-1.53%
Variazione Mensile
4.90%
Variazione Semestrale
24.76%
Variazione Annuale
-14.62%
