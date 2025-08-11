Moedas / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
46.50 USD 0.62 (1.32%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEGG para hoje mudou para -1.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.10 e o mais alto foi 49.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Newegg Commerce Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
45.10 49.84
Faixa anual
0.21 137.84
- Fechamento anterior
- 47.12
- Open
- 46.52
- Bid
- 46.50
- Ask
- 46.80
- Low
- 45.10
- High
- 49.84
- Volume
- 523
- Mudança diária
- -1.32%
- Mudança mensal
- 24.07%
- Mudança de 6 meses
- 17122.22%
- Mudança anual
- 6269.86%
