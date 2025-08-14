Dövizler / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
55.00 USD 8.47 (18.20%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEGG fiyatı bugün 18.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.44 ve Yüksek fiyatı olarak 56.99 aralığında işlem gördü.
Newegg Commerce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
46.44 56.99
Yıllık aralık
0.21 137.84
- Önceki kapanış
- 46.53
- Açılış
- 46.75
- Satış
- 55.00
- Alış
- 55.30
- Düşük
- 46.44
- Yüksek
- 56.99
- Hacim
- 5.124 K
- Günlük değişim
- 18.20%
- Aylık değişim
- 46.74%
- 6 aylık değişim
- 20270.37%
- Yıllık değişim
- 7434.25%
21 Eylül, Pazar