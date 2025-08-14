FiyatlarBölümler
Dövizler / NEGG
Geri dön - Hisse senetleri

NEGG: Newegg Commerce Inc

55.00 USD 8.47 (18.20%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEGG fiyatı bugün 18.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.44 ve Yüksek fiyatı olarak 56.99 aralığında işlem gördü.

Newegg Commerce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEGG haberleri

Günlük aralık
46.44 56.99
Yıllık aralık
0.21 137.84
Önceki kapanış
46.53
Açılış
46.75
Satış
55.00
Alış
55.30
Düşük
46.44
Yüksek
56.99
Hacim
5.124 K
Günlük değişim
18.20%
Aylık değişim
46.74%
6 aylık değişim
20270.37%
Yıllık değişim
7434.25%
21 Eylül, Pazar