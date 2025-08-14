통화 / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
55.00 USD 8.47 (18.20%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NEGG 환율이 오늘 18.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.44이고 고가는 56.99이었습니다.
Newegg Commerce Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
46.44 56.99
년간 변동
0.21 137.84
- 이전 종가
- 46.53
- 시가
- 46.75
- Bid
- 55.00
- Ask
- 55.30
- 저가
- 46.44
- 고가
- 56.99
- 볼륨
- 5.124 K
- 일일 변동
- 18.20%
- 월 변동
- 46.74%
- 6개월 변동
- 20270.37%
- 년간 변동율
- 7434.25%
