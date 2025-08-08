货币 / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
42.55 USD 0.95 (2.18%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEGG汇率已更改-2.18%。当日，交易品种以低点41.35和高点45.83进行交易。
关注Newegg Commerce Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
41.35 45.83
年范围
0.21 137.84
- 前一天收盘价
- 43.50
- 开盘价
- 43.75
- 卖价
- 42.55
- 买价
- 42.85
- 最低价
- 41.35
- 最高价
- 45.83
- 交易量
- 4.654 K
- 日变化
- -2.18%
- 月变化
- 13.53%
- 6个月变化
- 15659.26%
- 年变化
- 5728.77%
