Währungen / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
46.53 USD 0.59 (1.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEGG hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.10 bis zu einem Hoch von 49.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Newegg Commerce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NEGG News
Tagesspanne
45.10 49.84
Jahresspanne
0.21 137.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.12
- Eröffnung
- 46.52
- Bid
- 46.53
- Ask
- 46.83
- Tief
- 45.10
- Hoch
- 49.84
- Volumen
- 3.567 K
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- 24.15%
- 6-Monatsänderung
- 17133.33%
- Jahresänderung
- 6273.97%
