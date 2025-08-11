KurseKategorien
NEGG: Newegg Commerce Inc

46.53 USD 0.59 (1.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEGG hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.10 bis zu einem Hoch von 49.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Newegg Commerce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.10 49.84
Jahresspanne
0.21 137.84
Vorheriger Schlusskurs
47.12
Eröffnung
46.52
Bid
46.53
Ask
46.83
Tief
45.10
Hoch
49.84
Volumen
3.567 K
Tagesänderung
-1.25%
Monatsänderung
24.15%
6-Monatsänderung
17133.33%
Jahresänderung
6273.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K