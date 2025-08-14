CotationsSections
Devises / NEGG
Retour à Actions

NEGG: Newegg Commerce Inc

55.00 USD 8.47 (18.20%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NEGG a changé de 18.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.44 et à un maximum de 56.99.

Suivez la dynamique Newegg Commerce Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEGG Nouvelles

Range quotidien
46.44 56.99
Range Annuel
0.21 137.84
Clôture Précédente
46.53
Ouverture
46.75
Bid
55.00
Ask
55.30
Plus Bas
46.44
Plus Haut
56.99
Volume
5.124 K
Changement quotidien
18.20%
Changement Mensuel
46.74%
Changement à 6 Mois
20270.37%
Changement Annuel
7434.25%
20 septembre, samedi