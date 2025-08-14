Devises / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
55.00 USD 8.47 (18.20%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NEGG a changé de 18.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.44 et à un maximum de 56.99.
Suivez la dynamique Newegg Commerce Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
46.44 56.99
Range Annuel
0.21 137.84
- Clôture Précédente
- 46.53
- Ouverture
- 46.75
- Bid
- 55.00
- Ask
- 55.30
- Plus Bas
- 46.44
- Plus Haut
- 56.99
- Volume
- 5.124 K
- Changement quotidien
- 18.20%
- Changement Mensuel
- 46.74%
- Changement à 6 Mois
- 20270.37%
- Changement Annuel
- 7434.25%
20 septembre, samedi