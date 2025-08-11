クォートセクション
通貨 / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc

46.53 USD 0.59 (1.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEGGの今日の為替レートは、-1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり45.10の安値と49.84の高値で取引されました。

Newegg Commerce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.10 49.84
1年のレンジ
0.21 137.84
以前の終値
47.12
始値
46.52
買値
46.53
買値
46.83
安値
45.10
高値
49.84
出来高
3.567 K
1日の変化
-1.25%
1ヶ月の変化
24.15%
6ヶ月の変化
17133.33%
1年の変化
6273.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K