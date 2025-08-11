通貨 / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
46.53 USD 0.59 (1.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEGGの今日の為替レートは、-1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり45.10の安値と49.84の高値で取引されました。
Newegg Commerce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
45.10 49.84
1年のレンジ
0.21 137.84
- 以前の終値
- 47.12
- 始値
- 46.52
- 買値
- 46.53
- 買値
- 46.83
- 安値
- 45.10
- 高値
- 49.84
- 出来高
- 3.567 K
- 1日の変化
- -1.25%
- 1ヶ月の変化
- 24.15%
- 6ヶ月の変化
- 17133.33%
- 1年の変化
- 6273.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K