Валюты / NEGG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NEGG: Newegg Commerce Inc
42.55 USD 0.95 (2.18%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEGG за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.35, а максимальная — 45.83.
Следите за динамикой Newegg Commerce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NEGG
- Why Newegg Commerce (NEGG) Stock Is Soaring Again
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Why Newegg Commerce Stock Fell 34.3% Last Month
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Why Is Newegg Commerce Stock Soaring Friday? - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Newegg (NEGG) Stock Climbs To New Highs: What's Going On? - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Newegg Commerce stock hits 52-week high at 133.01 USD
- Newegg Shares Surge Over 23% On Momentum, Short-Covering Rally - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Why Is Newegg Commerce Stock Skyrocketing Wednesday? - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks (August 18)
- Empery Digital, Riskified And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Empery Digital (NASDAQ:EMPD)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- 'Pharma Bro' Martin Shkreli Shorts Newegg After 1,338% Rally, Calls It 'Close to Worthless' - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Newegg Commerce (NEGG) Stock Hits 52-Week Highs: What's Driving The Momentum? - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Top 2 Consumer Stocks You May Want To Dump In August - Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- C3.ai, Destiny Tech100 And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), C3.ai (NYSE:AI)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
Дневной диапазон
41.35 45.83
Годовой диапазон
0.21 137.84
- Предыдущее закрытие
- 43.50
- Open
- 43.75
- Bid
- 42.55
- Ask
- 42.85
- Low
- 41.35
- High
- 45.83
- Объем
- 4.654 K
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- 13.53%
- 6-месячное изменение
- 15659.26%
- Годовое изменение
- 5728.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.