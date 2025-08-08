Divisas / NEGG
NEGG: Newegg Commerce Inc
47.12 USD 4.57 (10.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEGG de hoy ha cambiado un 10.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.50, mientras que el máximo ha alcanzado 47.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Newegg Commerce Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
42.50 47.99
Rango anual
0.21 137.84
- Cierres anteriores
- 42.55
- Open
- 42.75
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Low
- 42.50
- High
- 47.99
- Volumen
- 4.417 K
- Cambio diario
- 10.74%
- Cambio mensual
- 25.72%
- Cambio a 6 meses
- 17351.85%
- Cambio anual
- 6354.79%
