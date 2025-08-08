CotizacionesSecciones
Divisas / NEGG
Volver a Acciones

NEGG: Newegg Commerce Inc

47.12 USD 4.57 (10.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NEGG de hoy ha cambiado un 10.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.50, mientras que el máximo ha alcanzado 47.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Newegg Commerce Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEGG News

Rango diario
42.50 47.99
Rango anual
0.21 137.84
Cierres anteriores
42.55
Open
42.75
Bid
47.12
Ask
47.42
Low
42.50
High
47.99
Volumen
4.417 K
Cambio diario
10.74%
Cambio mensual
25.72%
Cambio a 6 meses
17351.85%
Cambio anual
6354.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B