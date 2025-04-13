Moedas / NBBK
NBBK: NB Bancorp Inc
18.74 USD 0.30 (1.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NBBK para hoje mudou para 1.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.46 e o mais alto foi 18.86.
Veja a dinâmica do par de moedas NB Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.46 18.86
Faixa anual
15.09 21.04
- Fechamento anterior
- 18.44
- Open
- 18.56
- Bid
- 18.74
- Ask
- 19.04
- Low
- 18.46
- High
- 18.86
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 1.63%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- 4.93%
- Mudança anual
- 1.41%
