NBBK: NB Bancorp Inc
18.45 USD 0.51 (2.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NBBK ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.44 e ad un massimo di 18.92.
Segui le dinamiche di NB Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NBBK News
Intervallo Giornaliero
18.44 18.92
Intervallo Annuale
15.09 21.04
- Chiusura Precedente
- 18.96
- Apertura
- 18.87
- Bid
- 18.45
- Ask
- 18.75
- Minimo
- 18.44
- Massimo
- 18.92
- Volume
- 468
- Variazione giornaliera
- -2.69%
- Variazione Mensile
- -1.44%
- Variazione Semestrale
- 3.30%
- Variazione Annuale
- -0.16%
20 settembre, sabato