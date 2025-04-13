Währungen / NBBK
NBBK: NB Bancorp Inc
18.78 USD 0.18 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NBBK hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.78 bis zu einem Hoch von 18.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die NB Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NBBK News
Tagesspanne
18.78 18.92
Jahresspanne
15.09 21.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.96
- Eröffnung
- 18.87
- Bid
- 18.78
- Ask
- 19.08
- Tief
- 18.78
- Hoch
- 18.92
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 5.15%
- Jahresänderung
- 1.62%
