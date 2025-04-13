Валюты / NBBK
NBBK: NB Bancorp Inc
18.38 USD 0.22 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NBBK за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.28, а максимальная — 18.65.
Следите за динамикой NB Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- NB Bancorp, Inc. (NBBK) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for NB Bancorp, Inc. (NBBK) Stock
- NB Bancorp, Inc. (NBBK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
- Needham Bank set to acquire BankProv in $211.8 million deal
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
Дневной диапазон
18.28 18.65
Годовой диапазон
15.09 21.04
- Предыдущее закрытие
- 18.60
- Open
- 18.60
- Bid
- 18.38
- Ask
- 18.68
- Low
- 18.28
- High
- 18.65
- Объем
- 244
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- 2.91%
- Годовое изменение
- -0.54%
