통화 / NBBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NBBK: NB Bancorp Inc
18.45 USD 0.51 (2.69%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NBBK 환율이 오늘 -2.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.44이고 고가는 18.92이었습니다.
NB Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NBBK News
- Provident Bancorp stockholders approve merger with NB Bancorp
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- NB Bancorp, Inc. (NBBK) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- NB Bancorp EVP evangelista buys $9,195 in stock
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for NB Bancorp, Inc. (NBBK) Stock
- NB Bancorp, Inc. (NBBK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- NB Bancorp And Provident Bancorp: This Marriage Offers Opportunity (NASDAQ:NBBK)
- Needham Bank set to acquire BankProv in $211.8 million deal
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
일일 변동 비율
18.44 18.92
년간 변동
15.09 21.04
- 이전 종가
- 18.96
- 시가
- 18.87
- Bid
- 18.45
- Ask
- 18.75
- 저가
- 18.44
- 고가
- 18.92
- 볼륨
- 468
- 일일 변동
- -2.69%
- 월 변동
- -1.44%
- 6개월 변동
- 3.30%
- 년간 변동율
- -0.16%
20 9월, 토요일