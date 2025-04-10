Moedas / LXFR
LXFR: Luxfer Holdings PLC
14.52 USD 0.47 (3.35%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LXFR para hoje mudou para 3.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.99 e o mais alto foi 14.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Luxfer Holdings PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.99 14.52
Faixa anual
9.41 15.64
- Fechamento anterior
- 14.05
- Open
- 14.06
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 13.99
- High
- 14.52
- Volume
- 140
- Mudança diária
- 3.35%
- Mudança mensal
- 9.67%
- Mudança de 6 meses
- 21.61%
- Mudança anual
- 13.70%
