Валюты / LXFR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LXFR: Luxfer Holdings PLC
13.81 USD 0.12 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LXFR за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.50, а максимальная — 13.84.
Следите за динамикой Luxfer Holdings PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LXFR
- Should Value Investors Buy Luxfer (LXFR) Stock?
- 5 Low-Leverage Stocks to Watch Ahead of a Possible September Rate Cut
- LXFR or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Luxfer (LXFR) Right Now?
- Luxfer (LXFR) Crossed Above the 200-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Luxfer appoints Stewart Watson as non-executive director
- Luxfer Stock: A Nimble Materials Innovator Ready For Stronger Growth (NYSE:LXFR)
- Buy These 5 Low-Leverage Stocks Amid Tariff-Induced Uncertainty
- LXFR vs. IR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Luxfer (LXFR) Stock Undervalued Right Now?
- Luxfer Q2 2025 presentation: EPS jumps 25% as defense segment drives growth
- Luxfer (LXFR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Luxfer completes divestiture of graphic arts business
- Luxfer Holdings CFO Stephen Webster sells $50,206 in shares
- luxfer holdings plc shareholders approve key resolutions at agm
- Luxfer Holdings officer sells $58,244 in stock
- Luxfer Holdings: Its Operations May Be Affected By The Blanket Tariffs (NYSE:LXFR)
Дневной диапазон
13.50 13.84
Годовой диапазон
9.41 15.64
- Предыдущее закрытие
- 13.69
- Open
- 13.59
- Bid
- 13.81
- Ask
- 14.11
- Low
- 13.50
- High
- 13.84
- Объем
- 200
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 4.31%
- 6-месячное изменение
- 15.66%
- Годовое изменение
- 8.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.