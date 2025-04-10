货币 / LXFR
LXFR: Luxfer Holdings PLC
14.16 USD 0.35 (2.53%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LXFR汇率已更改2.53%。当日，交易品种以低点13.85和高点14.17进行交易。
关注Luxfer Holdings PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXFR新闻
- Should Value Investors Buy Luxfer (LXFR) Stock?
- 5 Low-Leverage Stocks to Watch Ahead of a Possible September Rate Cut
- LXFR or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Luxfer (LXFR) Right Now?
- Luxfer (LXFR) Crossed Above the 200-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Luxfer appoints Stewart Watson as non-executive director
- Luxfer Stock: A Nimble Materials Innovator Ready For Stronger Growth (NYSE:LXFR)
- Buy These 5 Low-Leverage Stocks Amid Tariff-Induced Uncertainty
- LXFR vs. IR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Luxfer (LXFR) Stock Undervalued Right Now?
- Luxfer Q2 2025 presentation: EPS jumps 25% as defense segment drives growth
- Luxfer (LXFR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Luxfer completes divestiture of graphic arts business
- Luxfer Holdings CFO Stephen Webster sells $50,206 in shares
- luxfer holdings plc shareholders approve key resolutions at agm
- Luxfer Holdings officer sells $58,244 in stock
- Luxfer Holdings: Its Operations May Be Affected By The Blanket Tariffs (NYSE:LXFR)
日范围
13.85 14.17
年范围
9.41 15.64
- 前一天收盘价
- 13.81
- 开盘价
- 13.85
- 卖价
- 14.16
- 买价
- 14.46
- 最低价
- 13.85
- 最高价
- 14.17
- 交易量
- 71
- 日变化
- 2.53%
- 月变化
- 6.95%
- 6个月变化
- 18.59%
- 年变化
- 10.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值