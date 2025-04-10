통화 / LXFR
LXFR: Luxfer Holdings PLC
14.09 USD 0.71 (4.80%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LXFR 환율이 오늘 -4.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.03이고 고가는 14.63이었습니다.
Luxfer Holdings PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.03 14.63
년간 변동
9.41 15.64
- 이전 종가
- 14.80
- 시가
- 14.54
- Bid
- 14.09
- Ask
- 14.39
- 저가
- 14.03
- 고가
- 14.63
- 볼륨
- 195
- 일일 변동
- -4.80%
- 월 변동
- 6.42%
- 6개월 변동
- 18.01%
- 년간 변동율
- 10.34%
20 9월, 토요일