Währungen / LXFR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LXFR: Luxfer Holdings PLC
14.32 USD 0.48 (3.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXFR hat sich für heute um -3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.32 bis zu einem Hoch von 14.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Luxfer Holdings PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXFR News
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- Strength Seen in Luxfer (LXFR): Can Its 5.4% Jump Turn into More Strength?
- Should Value Investors Buy Luxfer (LXFR) Stock?
- 5 Low-Leverage Stocks to Watch Ahead of a Possible September Rate Cut
- LXFR or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Luxfer (LXFR) Right Now?
- Luxfer (LXFR) Crossed Above the 200-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Luxfer appoints Stewart Watson as non-executive director
- Luxfer Stock: A Nimble Materials Innovator Ready For Stronger Growth (NYSE:LXFR)
- Buy These 5 Low-Leverage Stocks Amid Tariff-Induced Uncertainty
- LXFR vs. IR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Luxfer (LXFR) Stock Undervalued Right Now?
- Luxfer Q2 2025 presentation: EPS jumps 25% as defense segment drives growth
- Luxfer (LXFR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Luxfer completes divestiture of graphic arts business
- Luxfer Holdings CFO Stephen Webster sells $50,206 in shares
- luxfer holdings plc shareholders approve key resolutions at agm
- Luxfer Holdings officer sells $58,244 in stock
- Luxfer Holdings: Its Operations May Be Affected By The Blanket Tariffs (NYSE:LXFR)
Tagesspanne
14.32 14.63
Jahresspanne
9.41 15.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.80
- Eröffnung
- 14.54
- Bid
- 14.32
- Ask
- 14.62
- Tief
- 14.32
- Hoch
- 14.63
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -3.24%
- Monatsänderung
- 8.16%
- 6-Monatsänderung
- 19.93%
- Jahresänderung
- 12.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K