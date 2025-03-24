CotaçõesSeções
LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share

1.45 USD 0.13 (8.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LGHL para hoje mudou para -8.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.62.

Veja a dinâmica do par de moedas Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
1.38 1.62
Faixa anual
0.07 4.89
Fechamento anterior
1.58
Open
1.59
Bid
1.45
Ask
1.75
Low
1.38
High
1.62
Volume
729
Mudança diária
-8.23%
Mudança mensal
-11.04%
Mudança de 6 meses
-56.85%
Mudança anual
530.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh