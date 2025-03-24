Moedas / LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share
1.45 USD 0.13 (8.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LGHL para hoje mudou para -8.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.38 e o mais alto foi 1.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LGHL Notícias
Faixa diária
1.38 1.62
Faixa anual
0.07 4.89
- Fechamento anterior
- 1.58
- Open
- 1.59
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.38
- High
- 1.62
- Volume
- 729
- Mudança diária
- -8.23%
- Mudança mensal
- -11.04%
- Mudança de 6 meses
- -56.85%
- Mudança anual
- 530.43%
