LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share
1.48 USD 0.03 (2.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LGHL a changé de 2.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.45 et à un maximum de 1.57.
Suivez la dynamique Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LGHL Nouvelles
- Lion Group Holding prévoit son assemblée générale annuelle pour le 29 septembre
- Lion Group to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid
- Lion Group prévoit de convertir ses actifs Solana et Sui en tokens Hyperliquid
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI tokens
- Lion Group Holding completes $3 million convertible note offering
- Lion Group expands crypto treasury with additional HYPE tokens
- Lion Group reaches $7 million in cryptocurrency treasury purchases
- LGHL Reaches $5 Million in HYPE, SOL, and SUI Purchases for Treasury Reserve
- LGHL Completes Initial HYPE Purchase Following the First Closing under $600 Million Facility
- Lion Group secures $600 million facility to launch crypto treasury
- Lion Group Holding Secures $600M Facility to Launch Hyperliquid (HYPE) Treasury
- Lion Group Holding relaunches crypto operations to expand digital asset access
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Range quotidien
1.45 1.57
Range Annuel
0.07 4.89
- Clôture Précédente
- 1.45
- Ouverture
- 1.45
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Plus Bas
- 1.45
- Plus Haut
- 1.57
- Volume
- 298
- Changement quotidien
- 2.07%
- Changement Mensuel
- -9.20%
- Changement à 6 Mois
- -55.95%
- Changement Annuel
- 543.48%
20 septembre, samedi