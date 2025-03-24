Divisas / LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share
1.58 USD 0.06 (3.95%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LGHL de hoy ha cambiado un 3.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.54, mientras que el máximo ha alcanzado 1.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LGHL News
- Lion Group Holding programa reunión anual de accionistas para el 29 de septiembre
- Lion Group to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid
- Lion Group plans to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid tokens
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Lion Group stock surges after expanding crypto holdings with SUI tokens
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI tokens
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI token purchases
- Lion Group Holding completes $3 million convertible note offering
- Lion Group expands crypto treasury with additional HYPE tokens
- Lion Group reaches $7 million in cryptocurrency treasury purchases
- LGHL Reaches $5 Million in HYPE, SOL, and SUI Purchases for Treasury Reserve
- LGHL Completes Initial HYPE Purchase Following the First Closing under $600 Million Facility
- Lion Group secures $600 million facility to launch crypto treasury
- Lion Group Holding Secures $600M Facility to Launch Hyperliquid (HYPE) Treasury
- Lion Group Holding relaunches crypto operations to expand digital asset access
- Lion Group Holding relaunches cryptocurrency operations
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Rango diario
1.54 1.62
Rango anual
0.07 4.89
- Cierres anteriores
- 1.52
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.54
- High
- 1.62
- Volumen
- 502
- Cambio diario
- 3.95%
- Cambio mensual
- -3.07%
- Cambio a 6 meses
- -52.98%
- Cambio anual
- 586.96%
