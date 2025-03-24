Валюты / LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share
1.52 USD 0.02 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGHL за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.51, а максимальная — 1.63.
Следите за динамикой Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LGHL
- Lion Group Holding назначила ежегодное собрание акционеров на 29 сентября
- Lion Group Holding schedules annual shareholder meeting for September 29
- Lion Group to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid
- Lion Group plans to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid tokens
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Lion Group stock surges after expanding crypto holdings with SUI tokens
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI tokens
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI token purchases
- Lion Group Holding completes $3 million convertible note offering
- Lion Group expands crypto treasury with additional HYPE tokens
- Lion Group reaches $7 million in cryptocurrency treasury purchases
- LGHL Reaches $5 Million in HYPE, SOL, and SUI Purchases for Treasury Reserve
- LGHL Completes Initial HYPE Purchase Following the First Closing under $600 Million Facility
- Lion Group secures $600 million facility to launch crypto treasury
- Lion Group Holding Secures $600M Facility to Launch Hyperliquid (HYPE) Treasury
- Lion Group Holding relaunches crypto operations to expand digital asset access
- Lion Group Holding relaunches cryptocurrency operations
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
1.51 1.63
Годовой диапазон
0.07 4.89
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.51
- High
- 1.63
- Объем
- 503
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- -6.75%
- 6-месячное изменение
- -54.76%
- Годовое изменение
- 560.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.