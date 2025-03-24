КотировкиРазделы
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share

1.52 USD 0.02 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LGHL за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.51, а максимальная — 1.63.

Новости LGHL

Дневной диапазон
1.51 1.63
Годовой диапазон
0.07 4.89
Предыдущее закрытие
1.50
Open
1.61
Bid
1.52
Ask
1.82
Low
1.51
High
1.63
Объем
503
Дневное изменение
1.33%
Месячное изменение
-6.75%
6-месячное изменение
-54.76%
Годовое изменение
560.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.