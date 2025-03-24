Valute / LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share
1.48 USD 0.03 (2.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LGHL ha avuto una variazione del 2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.57.
Segui le dinamiche di Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LGHL News
- Lion Group Holding fissa l’assemblea annuale degli azionisti per il 29 settembre
- Lion Group to convert Solana and Sui assets to Hyperliquid
- Lion Group pianifica di convertire gli asset Solana e Sui in token Hyperliquid
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Lion Group expands crypto holdings with additional SUI tokens
- Lion Group Holding completes $3 million convertible note offering
- Lion Group expands crypto treasury with additional HYPE tokens
- Lion Group reaches $7 million in cryptocurrency treasury purchases
- LGHL Reaches $5 Million in HYPE, SOL, and SUI Purchases for Treasury Reserve
- LGHL Completes Initial HYPE Purchase Following the First Closing under $600 Million Facility
- Lion Group secures $600 million facility to launch crypto treasury
- Lion Group Holding Secures $600M Facility to Launch Hyperliquid (HYPE) Treasury
- Lion Group Holding relaunches crypto operations to expand digital asset access
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Intervallo Giornaliero
1.45 1.57
Intervallo Annuale
0.07 4.89
- Chiusura Precedente
- 1.45
- Apertura
- 1.45
- Bid
- 1.48
- Ask
- 1.78
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.57
- Volume
- 298
- Variazione giornaliera
- 2.07%
- Variazione Mensile
- -9.20%
- Variazione Semestrale
- -55.95%
- Variazione Annuale
- 543.48%
21 settembre, domenica