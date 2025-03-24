QuotazioniSezioni
Valute / LGHL
LGHL: Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share

1.48 USD 0.03 (2.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGHL ha avuto una variazione del 2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.57.

Segui le dinamiche di Lion Group Holding Ltd - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.45 1.57
Intervallo Annuale
0.07 4.89
Chiusura Precedente
1.45
Apertura
1.45
Bid
1.48
Ask
1.78
Minimo
1.45
Massimo
1.57
Volume
298
Variazione giornaliera
2.07%
Variazione Mensile
-9.20%
Variazione Semestrale
-55.95%
Variazione Annuale
543.48%
