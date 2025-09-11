Moedas / KR
KR: Kroger Company (The)
66.93 USD 0.18 (0.27%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KR para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 66.61 e o mais alto foi 68.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Kroger Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KR Notícias
- Albertsons nomeia novo presidente do conselho enquanto Jim Donald se aposenta
- Roth Capital eleva Kroger para Compra, prevê redução na diferença de desempenho
- Roth/MKM eleva Kroger para Compra com base em vendas fortes e controle de custos
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Ações da Kroger se mantêm estáveis enquanto UBS mantém classificação Neutra por melhor execução
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- BMO Capital mantém preço-alvo da Kroger em US$ 70
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
- Ocado cai 10% após Kroger repensar investimentos em armazéns automatizados
- European shares slip as healthcare stocks weigh, France in focus
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- Futuros de ações dos EUA estáveis após Wall Street atingir recordes; apostas em corte do Fed mantidas após CPI
- The Kroger Co. (KR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
66.61 68.01
Faixa anual
54.88 74.11
- Fechamento anterior
- 66.75
- Open
- 67.87
- Bid
- 66.93
- Ask
- 67.23
- Low
- 66.61
- High
- 68.01
- Volume
- 17.144 K
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -1.83%
- Mudança de 6 meses
- 0.09%
- Mudança anual
- 17.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh