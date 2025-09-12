クォートセクション
KR: Kroger Company (The)

65.95 USD 0.98 (1.46%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KRの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり65.76の安値と66.76の高値で取引されました。

Kroger Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.76 66.76
1年のレンジ
54.88 74.11
以前の終値
66.93
始値
66.76
買値
65.95
買値
66.25
安値
65.76
高値
66.76
出来高
12.177 K
1日の変化
-1.46%
1ヶ月の変化
-3.27%
6ヶ月の変化
-1.38%
1年の変化
15.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K