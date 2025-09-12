通貨 / KR
KR: Kroger Company (The)
65.95 USD 0.98 (1.46%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり65.76の安値と66.76の高値で取引されました。
Kroger Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KR News
- クローガー、1株当たり35セントの四半期配当を発表
- Kroger declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Here's Why Kroger (KR) is a Strong Value Stock
- アルバートソンズ、ジム・ドナルドの引退に伴い新取締役会議長を任命
- ロス・キャピタル、クローガーを「買い」に格上げ、業績差の縮小を予測
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Roth/MKMがクローガー株を「買い」に格上げ、好調な売上とコスト管理を評価
- Roth/MKM upgrades Kroger stock to Buy on strong sales and cost control
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 連邦準備制度の金利に関する期待でダウ平均株価が600ポイント以上上昇：投資家のセンチメントが向上、恐怖と欲望指数は「中立」ゾーンに留まる
- 連邦準備制度の金利に関する期待でダウ平均株価が600ポイント以上上昇：投資家のセンチメントが向上、恐怖と欲望指数は「中立」ゾーンに留まる
- クローガー株、UBSが業績改善を評価しつつニュートラル評価を維持
- Kroger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating on improved execution
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- BMOキャピタル、クローガーの目標株価を70ドルに維持
- Kroger stock price target maintained at $70 by BMO Capital
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
- オカド株、クローガーのオンライン戦略転換で10%急落
1日のレンジ
65.76 66.76
1年のレンジ
54.88 74.11
- 以前の終値
- 66.93
- 始値
- 66.76
- 買値
- 65.95
- 買値
- 66.25
- 安値
- 65.76
- 高値
- 66.76
- 出来高
- 12.177 K
- 1日の変化
- -1.46%
- 1ヶ月の変化
- -3.27%
- 6ヶ月の変化
- -1.38%
- 1年の変化
- 15.48%
