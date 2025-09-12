Divisas / KR
KR: Kroger Company (The)
66.93 USD 0.18 (0.27%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KR de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.61, mientras que el máximo ha alcanzado 68.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kroger Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KR News
- Albertsons nombra nuevo presidente de junta directiva tras retiro de Jim Donald
- Roth Capital mejora calificación de Kroger a Compra, prevé cierre de brecha
- Roth/MKM mejora la calificación de Kroger a Comprar por fuertes ventas y control de costes
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Black Rifle Coffee: Ingresos estables en Q2 2024, pero márgenes se expanden
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Las acciones de Kroger se mantienen estables mientras UBS conserva calificación Neutral por mejora en ejecución
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- BMO Capital mantiene el precio objetivo de Kroger en 70 dólares
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
- Ocado cae 10% tras reconsideración de Kroger sobre almacenes automatizados
Rango diario
66.61 68.01
Rango anual
54.88 74.11
- Cierres anteriores
- 66.75
- Open
- 67.87
- Bid
- 66.93
- Ask
- 67.23
- Low
- 66.61
- High
- 68.01
- Volumen
- 15.091 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -1.83%
- Cambio a 6 meses
- 0.09%
- Cambio anual
- 17.19%
