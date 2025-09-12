Dövizler / KR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KR: Kroger Company (The)
65.56 USD 0.39 (0.59%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KR fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.88 ve Yüksek fiyatı olarak 65.98 aralığında işlem gördü.
Kroger Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KR haberleri
- JPMorgan, Kroger endişeleri nedeniyle Ocado hisse fiyat hedefini 3,56 sterline düşürdü
- Kroger hisse başına 35 sent temettü dağıtacak
- Kroger declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Here's Why Kroger (KR) is a Strong Value Stock
- Albertsons yeni yönetim kurulu başkanını Jim Donald’ın emekliliği sonrası atadı
- Roth Capital, Kroger’ı Alım tavsiyesine yükseltti, performans farkının kapandığını görüyor
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Roth/MKM, güçlü satışlar ve maliyet kontrolü nedeniyle Kroger hissesini Al’a yükseltti
- Roth/MKM upgrades Kroger stock to Buy on strong sales and cost control
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Kroger hisseleri UBS’in iyileşen performans nedeniyle Nötr notunu korumasıyla istikrarlı seyrediyor
- Kroger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating on improved execution
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- BMO Capital, Kroger için 70 dolar hedef fiyatını korudu
- Kroger stock price target maintained at $70 by BMO Capital
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
- Kroger’ın çevrimiçi dönüşümünde depo stratejisini yeniden değerlendirmesi Ocado hisselerini %10 düşürdü
Günlük aralık
64.88 65.98
Yıllık aralık
54.88 74.11
- Önceki kapanış
- 65.95
- Açılış
- 65.39
- Satış
- 65.56
- Alış
- 65.86
- Düşük
- 64.88
- Yüksek
- 65.98
- Hacim
- 17.434 K
- Günlük değişim
- -0.59%
- Aylık değişim
- -3.84%
- 6 aylık değişim
- -1.96%
- Yıllık değişim
- 14.80%
21 Eylül, Pazar