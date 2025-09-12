Währungen / KR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KR: Kroger Company (The)
65.95 USD 0.98 (1.46%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KR hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.76 bis zu einem Hoch von 66.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kroger Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KR News
- JPMorgan senkt Kursziel für Ocado wegen Kroger-Sorgen auf 3,56 GBP
- Kroger beschließt Quartalsdividende von 35 Cent pro Aktie
- Kroger declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Here's Why Kroger (KR) is a Strong Value Stock
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Roth/MKM stuft Kroger-Aktie auf „Kaufen“ hoch: Starke Umsätze und Kostendisziplin überzeugen
- Roth/MKM upgrades Kroger stock to Buy on strong sales and cost control
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Kroger-Aktie: UBS bestätigt "Neutral"-Rating trotz operativer Fortschritte/n
- Kroger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating on improved execution
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- Kroger stock price target maintained at $70 by BMO Capital
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
Tagesspanne
65.76 66.76
Jahresspanne
54.88 74.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.93
- Eröffnung
- 66.76
- Bid
- 65.95
- Ask
- 66.25
- Tief
- 65.76
- Hoch
- 66.76
- Volumen
- 12.177 K
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- -3.27%
- 6-Monatsänderung
- -1.38%
- Jahresänderung
- 15.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K