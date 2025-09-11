Валюты / KR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KR: Kroger Company (The)
66.75 USD 0.67 (0.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KR за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.57, а максимальная — 68.04.
Следите за динамикой Kroger Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KR
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Акции Kroger остаются стабильными после подтверждения рейтинга "Нейтрально" от UBS
- Kroger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating on improved execution
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- BMO Capital сохраняет целевую цену акций Kroger на уровне $70
- Kroger stock price target maintained at $70 by BMO Capital
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
- Акции Ocado рухнули на 10% после пересмотра Kroger планов по автоматизированным складам
- Ocado crashes 10% as Kroger rethinks warehouse push in online pivot
- European shares slip as healthcare stocks weigh, France in focus
- Kroger Tests This Key Chart Level After Grocery Chain Raises Outlook
- Фьючерсы на акции США стабильны после рекордов Уолл-стрит; ставки на снижение ставки ФРС сохраняются после CPI
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- The Kroger Co. (KR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kroger Posts 12% EPS Gain in Fiscal Q2
- Wall Street Lunch: Stubborn Retail Inflation Jeopardizes Big Fed Rate Cut (undefined:AAPL)
- Kroger превзошел прогнозы по прибыли за 2-й квартал 2025 года, акции растут
- Earnings call transcript: Kroger Q2 2025 earnings beat estimates, stock rises
- Kroger Q2 Earnings Beat, E-commerce Sales Jump, FY25 Outlook Raised
Дневной диапазон
66.57 68.04
Годовой диапазон
54.88 74.11
- Предыдущее закрытие
- 67.42
- Open
- 67.50
- Bid
- 66.75
- Ask
- 67.05
- Low
- 66.57
- High
- 68.04
- Объем
- 14.511 K
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- 16.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.