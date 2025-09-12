CotationsSections
Devises / KR
KR: Kroger Company (The)

65.56 USD 0.39 (0.59%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KR a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.88 et à un maximum de 65.98.

Suivez la dynamique Kroger Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
64.88 65.98
Range Annuel
54.88 74.11
Clôture Précédente
65.95
Ouverture
65.39
Bid
65.56
Ask
65.86
Plus Bas
64.88
Plus Haut
65.98
Volume
17.434 K
Changement quotidien
-0.59%
Changement Mensuel
-3.84%
Changement à 6 Mois
-1.96%
Changement Annuel
14.80%
