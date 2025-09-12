통화 / KR
KR: Kroger Company (The)
65.56 USD 0.39 (0.59%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KR 환율이 오늘 -0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 64.88이고 고가는 65.98이었습니다.
Kroger Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KR News
- JP모건, Kroger 우려에 Ocado 목표 주가 하향
- 크로거, 주당 35센트 분기 배당금 발표
- Kroger declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Here's Why Kroger (KR) is a Strong Value Stock
- 알버트슨, 짐 도널드 퇴임에 이사회 의장 교체
- 로스캐피탈, 크로거 투자의견 ’매수’로 상향, 경쟁사와의 격차 축소 전망
- 크로거, 견조한 판매와 비용 통제에 힘입어 Roth/MKM ’매수’로 상향
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- 소비자 기술 뉴스 (9월 8일~12일): 아이폰17에 대한 실망, 마이크로소프트의 AI 칩 투자, 오라클 실적 등
- [개장] 美 FOMC 주목하며 나스닥 최고치 기록
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 크로거, UBS ’중립’ 등급 유지…개선된 사업 실행력 주목
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- 크로거 목표 주가 BMO 캐피털, 70달러 유지
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
일일 변동 비율
64.88 65.98
년간 변동
54.88 74.11
- 이전 종가
- 65.95
- 시가
- 65.39
- Bid
- 65.56
- Ask
- 65.86
- 저가
- 64.88
- 고가
- 65.98
- 볼륨
- 17.434 K
- 일일 변동
- -0.59%
- 월 변동
- -3.84%
- 6개월 변동
- -1.96%
- 년간 변동율
- 14.80%
