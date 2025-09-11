货币 / KR
KR: Kroger Company (The)
66.75 USD 0.67 (0.99%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KR汇率已更改-0.99%。当日，交易品种以低点66.57和高点68.04进行交易。
关注Kroger Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
66.57 68.04
年范围
54.88 74.11
- 前一天收盘价
- 67.42
- 开盘价
- 67.50
- 卖价
- 66.75
- 买价
- 67.05
- 最低价
- 66.57
- 最高价
- 68.04
- 交易量
- 14.511 K
- 日变化
- -0.99%
- 月变化
- -2.10%
- 6个月变化
- -0.18%
- 年变化
- 16.88%
