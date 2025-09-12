Valute / KR
KR: Kroger Company (The)
65.56 USD 0.39 (0.59%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KR ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.88 e ad un massimo di 65.98.
Segui le dinamiche di Kroger Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KR News
- Kroger declares quarterly dividend of 35 cents per share
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- Here's Why Kroger (KR) is a Strong Value Stock
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Roth/MKM upgrades Kroger stock to Buy on strong sales and cost control
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Kroger stock holds steady as UBS maintains Neutral rating on improved execution
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- Ocado shares plunge 13% as US partner Kroger rethinks warehouse strategy
- Kroger stock price target maintained at $70 by BMO Capital
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Kroger Stock: Teaching Peers How To Thrive Amidst Inflation And Uncertainty (NYSE:KR)
Intervallo Giornaliero
64.88 65.98
Intervallo Annuale
54.88 74.11
- Chiusura Precedente
- 65.95
- Apertura
- 65.39
- Bid
- 65.56
- Ask
- 65.86
- Minimo
- 64.88
- Massimo
- 65.98
- Volume
- 17.434 K
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- -3.84%
- Variazione Semestrale
- -1.96%
- Variazione Annuale
- 14.80%
