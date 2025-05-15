Moedas / KORE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KORE: KORE Group Holdings Inc
2.21 USD 0.08 (3.76%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KORE para hoje mudou para 3.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.17 e o mais alto foi 2.21.
Veja a dinâmica do par de moedas KORE Group Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KORE Notícias
- KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Kore Group EBITDA Jumps 46 Percent in Q2
- Earnings call transcript: KORE Group Holdings Q2 2025 shows revenue growth
- KORE Q2 2025 presentation: revenue growth rebounds as losses narrow significantly
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Arlo Technologies (ARLO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cloudflare (NET) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORE partners with TD SYNNEX to streamline IoT connectivity access
- KORE Group Holdings added to Russell Microcap Index
- KORE Surpasses 20 Million Total IoT Connections
- KORE Announces Chief Financial Officer Transition
- Earnings call transcript: KORE’s Q1 2025 sees revenue dip, optimistic outlook
- KORE Q1 2025 slides: positive free cash flow despite revenue dip, connections up 8%
- KORE Reports First Quarter 2025 Results
Faixa diária
2.17 2.21
Faixa anual
1.10 4.87
- Fechamento anterior
- 2.13
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Low
- 2.17
- High
- 2.21
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 3.76%
- Mudança mensal
- -10.16%
- Mudança de 6 meses
- -11.60%
- Mudança anual
- 0.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh