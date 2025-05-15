Валюты / KORE
KORE: KORE Group Holdings Inc
2.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KORE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.20.
Следите за динамикой KORE Group Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KORE
- KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Kore Group EBITDA Jumps 46 Percent in Q2
- Earnings call transcript: KORE Group Holdings Q2 2025 shows revenue growth
- KORE Q2 2025 presentation: revenue growth rebounds as losses narrow significantly
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Arlo Technologies (ARLO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cloudflare (NET) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORE partners with TD SYNNEX to streamline IoT connectivity access
- KORE Group Holdings added to Russell Microcap Index
- KORE Surpasses 20 Million Total IoT Connections
- KORE Announces Chief Financial Officer Transition
- Earnings call transcript: KORE’s Q1 2025 sees revenue dip, optimistic outlook
- KORE Q1 2025 slides: positive free cash flow despite revenue dip, connections up 8%
- KORE Reports First Quarter 2025 Results
Дневной диапазон
2.12 2.20
Годовой диапазон
1.10 4.87
- Предыдущее закрытие
- 2.12
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.12
- High
- 2.20
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -13.82%
- 6-месячное изменение
- -15.20%
- Годовое изменение
- -3.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.