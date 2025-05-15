KurseKategorien
Währungen / KORE
Zurück zum Aktien

KORE: KORE Group Holdings Inc

2.13 USD 0.08 (3.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KORE hat sich für heute um -3.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.12 bis zu einem Hoch von 2.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die KORE Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KORE News

Tagesspanne
2.12 2.29
Jahresspanne
1.10 4.87
Vorheriger Schlusskurs
2.21
Eröffnung
2.12
Bid
2.13
Ask
2.43
Tief
2.12
Hoch
2.29
Volumen
8
Tagesänderung
-3.62%
Monatsänderung
-13.41%
6-Monatsänderung
-14.80%
Jahresänderung
-2.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K