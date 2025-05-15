Währungen / KORE
KORE: KORE Group Holdings Inc
2.13 USD 0.08 (3.62%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KORE hat sich für heute um -3.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.12 bis zu einem Hoch von 2.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die KORE Group Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.12 2.29
Jahresspanne
1.10 4.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.21
- Eröffnung
- 2.12
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Tief
- 2.12
- Hoch
- 2.29
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -3.62%
- Monatsänderung
- -13.41%
- 6-Monatsänderung
- -14.80%
- Jahresänderung
- -2.74%
