Valute / KORE
KORE: KORE Group Holdings Inc
2.13 USD 0.08 (3.62%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KORE ha avuto una variazione del -3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.12 e ad un massimo di 2.29.
Segui le dinamiche di KORE Group Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KORE News
- KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Kore Group EBITDA Jumps 46 Percent in Q2
- Earnings call transcript: KORE Group Holdings Q2 2025 shows revenue growth
- KORE Q2 2025 presentation: revenue growth rebounds as losses narrow significantly
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Arlo Technologies (ARLO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cloudflare (NET) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORE partners with TD SYNNEX to streamline IoT connectivity access
- KORE Group Holdings added to Russell Microcap Index
- KORE Surpasses 20 Million Total IoT Connections
- KORE Announces Chief Financial Officer Transition
- Earnings call transcript: KORE’s Q1 2025 sees revenue dip, optimistic outlook
- KORE Q1 2025 slides: positive free cash flow despite revenue dip, connections up 8%
- KORE Reports First Quarter 2025 Results
Intervallo Giornaliero
2.12 2.29
Intervallo Annuale
1.10 4.87
- Chiusura Precedente
- 2.21
- Apertura
- 2.12
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Minimo
- 2.12
- Massimo
- 2.29
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -3.62%
- Variazione Mensile
- -13.41%
- Variazione Semestrale
- -14.80%
- Variazione Annuale
- -2.74%
21 settembre, domenica