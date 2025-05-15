货币 / KORE
KORE: KORE Group Holdings Inc
2.13 USD 0.01 (0.47%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KORE汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点2.13和高点2.19进行交易。
关注KORE Group Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KORE新闻
- KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Kore Group EBITDA Jumps 46 Percent in Q2
- Earnings call transcript: KORE Group Holdings Q2 2025 shows revenue growth
- KORE Q2 2025 presentation: revenue growth rebounds as losses narrow significantly
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Arlo Technologies (ARLO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cloudflare (NET) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- KORE partners with TD SYNNEX to streamline IoT connectivity access
- KORE Group Holdings added to Russell Microcap Index
- KORE Surpasses 20 Million Total IoT Connections
- KORE Announces Chief Financial Officer Transition
- Earnings call transcript: KORE’s Q1 2025 sees revenue dip, optimistic outlook
- KORE Q1 2025 slides: positive free cash flow despite revenue dip, connections up 8%
- KORE Reports First Quarter 2025 Results
日范围
2.13 2.19
年范围
1.10 4.87
- 前一天收盘价
- 2.12
- 开盘价
- 2.19
- 卖价
- 2.13
- 买价
- 2.43
- 最低价
- 2.13
- 最高价
- 2.19
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -13.41%
- 6个月变化
- -14.80%
- 年变化
- -2.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值