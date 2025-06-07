Moedas / KFRC
KFRC: Kforce Inc
30.77 USD 0.80 (2.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KFRC para hoje mudou para 2.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.17 e o mais alto foi 31.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Kforce Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.17 31.02
Faixa anual
29.33 62.80
- Fechamento anterior
- 29.97
- Open
- 30.17
- Bid
- 30.77
- Ask
- 31.07
- Low
- 30.17
- High
- 31.02
- Volume
- 218
- Mudança diária
- 2.67%
- Mudança mensal
- -4.14%
- Mudança de 6 meses
- -36.52%
- Mudança anual
- -49.85%
