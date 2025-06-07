Währungen / KFRC
KFRC: Kforce Inc
30.90 USD 0.93 (3.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KFRC hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.17 bis zu einem Hoch von 31.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kforce Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.17 31.02
Jahresspanne
29.33 62.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.97
- Eröffnung
- 30.17
- Bid
- 30.90
- Ask
- 31.20
- Tief
- 30.17
- Hoch
- 31.02
- Volumen
- 496
- Tagesänderung
- 3.10%
- Monatsänderung
- -3.74%
- 6-Monatsänderung
- -36.25%
- Jahresänderung
- -49.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K