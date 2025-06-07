货币 / KFRC
KFRC: Kforce Inc
30.78 USD 0.15 (0.49%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KFRC汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点30.53和高点31.23进行交易。
关注Kforce Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
30.53 31.23
年范围
29.33 62.80
- 前一天收盘价
- 30.63
- 开盘价
- 30.73
- 卖价
- 30.78
- 买价
- 31.08
- 最低价
- 30.53
- 最高价
- 31.23
- 交易量
- 195
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -4.11%
- 6个月变化
- -36.50%
- 年变化
- -49.83%
