Валюты / KFRC
KFRC: Kforce Inc
30.63 USD 0.22 (0.72%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KFRC за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.09, а максимальная — 30.80.
Следите за динамикой Kforce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KFRC
Дневной диапазон
30.09 30.80
Годовой диапазон
29.33 62.80
- Предыдущее закрытие
- 30.41
- Open
- 30.44
- Bid
- 30.63
- Ask
- 30.93
- Low
- 30.09
- High
- 30.80
- Объем
- 551
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- -4.58%
- 6-месячное изменение
- -36.81%
- Годовое изменение
- -50.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.