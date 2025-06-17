Dövizler / KFRC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KFRC: Kforce Inc
30.01 USD 0.89 (2.88%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KFRC fiyatı bugün -2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.96 ve Yüksek fiyatı olarak 30.72 aralığında işlem gördü.
Kforce Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KFRC haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Karat Packaging (NASDAQ:KRT), Kforce (NYSE:KFRC)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- Nvidia Got Away? 9 Undiscovered AI Stocks Haven't Taken Off ... Yet
- SCHD ETF News, 8/8/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/7/2025 - TipRanks.com
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Truist Securities lowers Kforce stock price target to $46 on weak guidance
- Kforce Inc. (KFRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kforce’s Q2 2025 results meet expectations
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Kforce shares plungs 8% as Q3 guidance disappoints investors
- Kforce earnings matched, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- SCHD ETF News, 6/17/2025 - TipRanks.com
Günlük aralık
29.96 30.72
Yıllık aralık
29.33 62.80
- Önceki kapanış
- 30.90
- Açılış
- 30.72
- Satış
- 30.01
- Alış
- 30.31
- Düşük
- 29.96
- Yüksek
- 30.72
- Hacim
- 390
- Günlük değişim
- -2.88%
- Aylık değişim
- -6.51%
- 6 aylık değişim
- -38.09%
- Yıllık değişim
- -51.08%
21 Eylül, Pazar