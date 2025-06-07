クォートセクション
通貨 / KFRC
KFRC: Kforce Inc

30.90 USD 0.93 (3.10%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KFRCの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり30.17の安値と31.02の高値で取引されました。

Kforce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.17 31.02
1年のレンジ
29.33 62.80
以前の終値
29.97
始値
30.17
買値
30.90
買値
31.20
安値
30.17
高値
31.02
出来高
496
1日の変化
3.10%
1ヶ月の変化
-3.74%
6ヶ月の変化
-36.25%
1年の変化
-49.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K