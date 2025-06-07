通貨 / KFRC
KFRC: Kforce Inc
30.90 USD 0.93 (3.10%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KFRCの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり30.17の安値と31.02の高値で取引されました。
Kforce Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KFRC News
1日のレンジ
30.17 31.02
1年のレンジ
29.33 62.80
- 以前の終値
- 29.97
- 始値
- 30.17
- 買値
- 30.90
- 買値
- 31.20
- 安値
- 30.17
- 高値
- 31.02
- 出来高
- 496
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- -3.74%
- 6ヶ月の変化
- -36.25%
- 1年の変化
- -49.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K