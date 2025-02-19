- Visão do mercado
JAVA: JPMorgan Active Value ETF
A taxa do JAVA para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.25 e o mais alto foi 69.83.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan Active Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JAVA hoje?
Hoje JPMorgan Active Value ETF (JAVA) está avaliado em 69.42. O instrumento é negociado dentro de 69.25 - 69.83, o fechamento de ontem foi 69.09, e o volume de negociação atingiu 706. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JAVA em tempo real.
As ações de JPMorgan Active Value ETF pagam dividendos?
Atualmente JPMorgan Active Value ETF está avaliado em 69.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.03% e USD. Monitore os movimentos de JAVA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JAVA?
Você pode comprar ações de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) pelo preço atual 69.42. Ordens geralmente são executadas perto de 69.42 ou 69.72, enquanto 706 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JAVA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JAVA?
Investir em JPMorgan Active Value ETF envolve considerar a faixa anual 55.51 - 69.83 e o preço atual 69.42. Muitos comparam 0.81% e 12.60% antes de enviar ordens em 69.42 ou 69.72. Estude as mudanças diárias de preço de JAVA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan Active Value ETF?
O maior preço de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) no último ano foi 69.83. As ações oscilaram bastante dentro de 55.51 - 69.83, e a comparação com 69.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan Active Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan Active Value ETF?
O menor preço de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) no ano foi 55.51. A comparação com o preço atual 69.42 e 55.51 - 69.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JAVA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JAVA?
No passado JPMorgan Active Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.09 e 8.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 69.09
- Open
- 69.25
- Bid
- 69.42
- Ask
- 69.72
- Low
- 69.25
- High
- 69.83
- Volume
- 706
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 12.60%
- Mudança anual
- 8.03%