JAVA: JPMorgan Active Value ETF
JAVAの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり69.25の安値と69.83の高値で取引されました。
JPMorgan Active Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JAVA株の現在の価格は？
JPMorgan Active Value ETFの株価は本日69.42です。69.25 - 69.83内で取引され、前日の終値は69.09、取引量は706に達しました。JAVAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan Active Value ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan Active Value ETFの現在の価格は69.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.03%やUSDにも注目します。JAVAの動きはライブチャートで確認できます。
JAVA株を買う方法は？
JPMorgan Active Value ETFの株は現在69.42で購入可能です。注文は通常69.42または69.72付近で行われ、706や0.25%が市場の動きを示します。JAVAの最新情報はライブチャートで確認できます。
JAVA株に投資する方法は？
JPMorgan Active Value ETFへの投資では、年間の値幅55.51 - 69.83と現在の69.42を考慮します。注文は多くの場合69.42や69.72で行われる前に、0.81%や12.60%と比較されます。JAVAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan Active Value ETFの株の最高値は？
JPMorgan Active Value ETFの過去1年の最高値は69.83でした。55.51 - 69.83内で株価は大きく変動し、69.09と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Active Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan Active Value ETFの株の最低値は？
JPMorgan Active Value ETF(JAVA)の年間最安値は55.51でした。現在の69.42や55.51 - 69.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JAVAの動きはライブチャートで確認できます。
JAVAの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan Active Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.09、8.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.09
- 始値
- 69.25
- 買値
- 69.42
- 買値
- 69.72
- 安値
- 69.25
- 高値
- 69.83
- 出来高
- 706
- 1日の変化
- 0.48%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- 12.60%
- 1年の変化
- 8.03%