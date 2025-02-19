- Panoramica
JAVA: JPMorgan Active Value ETF
Il tasso di cambio JAVA ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.44 e ad un massimo di 68.99.
Segui le dinamiche di JPMorgan Active Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni JAVA oggi?
Oggi le azioni JPMorgan Active Value ETF sono prezzate a 68.95. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 68.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 378. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JAVA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMorgan Active Value ETF pagano dividendi?
JPMorgan Active Value ETF è attualmente valutato a 68.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JAVA.
Come acquistare azioni JAVA?
Puoi acquistare azioni JPMorgan Active Value ETF al prezzo attuale di 68.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.95 o 69.25, mentre 378 e 0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JAVA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni JAVA?
Investire in JPMorgan Active Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 55.51 - 69.23 e il prezzo attuale 68.95. Molti confrontano 2.19% e 9.03% prima di effettuare ordini su 68.95 o 69.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JAVA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan Active Value ETF?
Il prezzo massimo di JPMorgan Active Value ETF nell'ultimo anno è stato 69.23. All'interno di 55.51 - 69.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan Active Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan Active Value ETF?
Il prezzo più basso di JPMorgan Active Value ETF (JAVA) nel corso dell'anno è stato 55.51. Confrontandolo con gli attuali 68.95 e 55.51 - 69.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JAVA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JAVA?
JPMorgan Active Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.77 e 8.19%.
- Chiusura Precedente
- 68.77
- Apertura
- 68.78
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Minimo
- 68.44
- Massimo
- 68.99
- Volume
- 378
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 2.19%
- Variazione Semestrale
- 9.03%
- Variazione Annuale
- 8.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8